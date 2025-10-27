Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

Of Fen Lisesi'nde düzenlenen kermeste konuşan Kaymakam Eşref Akça, Türk milletinin her fırsatta Gazze'nin yanında olduğunu söyledi.

Geçen hafta ilçede çok sayıda okulun kermes düzenlediğini hatırlatan Akça, "Emeği geçen idarecilerimizi, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah buradan elde edilecek yardım ile Gazze’deki yaralar bir nebze olsun sarılır. Rabbim mazlum Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Kermese, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu katıldı.