        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:24
        Of'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Of Fen Lisesi'nde düzenlenen kermeste konuşan Kaymakam Eşref Akça, Türk milletinin her fırsatta Gazze'nin yanında olduğunu söyledi.

        Geçen hafta ilçede çok sayıda okulun kermes düzenlediğini hatırlatan Akça, "Emeği geçen idarecilerimizi, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah buradan elde edilecek yardım ile Gazze’deki yaralar bir nebze olsun sarılır. Rabbim mazlum Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

        Kermese, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

