Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonlu yorgancı Mehmet usta, mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyor

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yorgancı Mehmet Duğdi, 60 yıldır hiç değiştirmediği iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonlu yorgancı Mehmet usta, mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yorgancı Mehmet Duğdi, 60 yıldır hiç değiştirmediği iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor.

        Henüz 12 yaşında ağabeyi ile Ankara'ya giderek 3 yıl çırak ve kalfa olarak mesleğin inceliklerini öğrenen Duğdi, ağabeyinin açtığı iş yerinde 10 yıl çalıştı.

        Duğdi, 60 yıl önce memleketi Trabzon'a dönerek Gazipaşa Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı.

        Mesleğini yıllardır aynı dükkanda sürdüren Duğdi, her gün sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor. Duğdi, talebe göre yün, pamuk ve elyaf yorganları el emeğiyle üreterek satışını yapıyor.

        Mehmet Duğdi, AA muhabirine, gurbete gitmek zorunda kalması nedeniyle çocukluk döneminde bazı zorluklar yaşadığını söyledi.

        İlkokul diploması alacağı bir dönemde çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Duğdi, "Buradan ilkokul diplomamı alamadan gitmiştim. O zaman şartlar öyleydi, çok üzülmüştüm. Geri dönmeyi istedim. Ağabeyime 'Ben aynı arabayla geri dönüyorum.' dedim. O da 'Olmaz.' dedi, orada kaldık. Çocukluk duygusunu arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra anladım. 23 Nisan hazırlıkları yapılıyordu, mayıs ayında da karne alacaktık. Onu da alamadan gittik." diye konuştu.

        - "Müşterilerimle huzurluyum"

        Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan 85 yaşındaki Duğdi, şöyle devam etti:

        "Seve seve mesleğimi yapıyorum. Yaşıma rağmen işimi yapmak çok hoşuma gidiyor, bırakmak istemiyorum, bıraksam sıkılırım. Müşterilerime hiçbir sıkıntı çektirmedim, onlardan da hiçbir sıkıntı çekmedim. Müşterilerimle huzurluyum, rahatım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım, kırmamaya da devam edeceğim. Müşterilerime sıkıntı çektirmedim ama hakkı olan varsa helal etsin, ben de helal ediyorum. Hiçbir müşterimin bende hakkı kalmasın, benim de kimsede hakkım olmasın. Bu bana yeterlidir, para mühim değil."

        Mesleğini aynı iş yerinde 60 yıldır kesintisiz devam ettirdiğini belirten Duğdi, "Bu anahtar 60 yıldır burayı açıyor. Ömrüm hep burada geçti, inşallah burada biter. Sabah namazını kılıp evden çıkarım. Saat 07.00'den sonra dükkanı açmak istemem. Her sabah 07.00'de dükkanı açarım, çayımı içer, helalinden işime başlarım. Ben saat 09.00-10.00'da dükkan kapalı olsun istemem. Çıraklıktan beri bu böyledir. Burası bana cennet gibi." ifadelerini kullandı.

        Bu mesleği eskiden daha fazla kişinin yaptığını dile getiren ve çırak bulamamaktan yakınan Duğdi, "O zaman çok neşeliydi, çok güzel işlerimiz vardı. Aynı işin devamı var ama o ağır işler artık yok. Eskiden bir sipariş olurdu, 5-6 yorgan ve yatağı aynı anda yapardık. Şimdi çok az kaldı ama çalıştıracak insan da bulamıyorum." dedi.

        Yaz ve kış aylarında farklı yoğunluklar yaşadığını anlatan Duğdi, şunları kaydetti:

        "Kalbimden rahatsızım ama kendime düzenli bakıyorum, ilaçlarımı düzenli alıyorum. Ben onu yeniyorum, o da arada beni yeniyor idare ediyoruz. Kalpte sorun var, tansiyon var. Tabii o da 80 yaşın üzerinde olan kişi için normaldir. Çalışmadığım günlerde kendimi yorgun ve bitkin hissediyorum. Ben burada dinleniyorum, ağır işim yok, kendi halimle idare ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Trabzonsporlu futbolcular milli maçlarda göz doldurdu
        Trabzonsporlu futbolcular milli maçlarda göz doldurdu
        Yüz ölçümü genişleten denize nazır şehir hastanesi inşaatında hummalı çalış...
        Yüz ölçümü genişleten denize nazır şehir hastanesi inşaatında hummalı çalış...
        Tilkileri için yaylayı terk edip şehre gidemiyor
        Tilkileri için yaylayı terk edip şehre gidemiyor
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti