Trabzonlu yorgancı Mehmet usta, mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyor

HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yorgancı Mehmet Duğdi, 60 yıldır hiç değiştirmediği iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor.

Henüz 12 yaşında ağabeyi ile Ankara'ya giderek 3 yıl çırak ve kalfa olarak mesleğin inceliklerini öğrenen Duğdi, ağabeyinin açtığı iş yerinde 10 yıl çalıştı.

Duğdi, 60 yıl önce memleketi Trabzon'a dönerek Gazipaşa Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı.

Mesleğini yıllardır aynı dükkanda sürdüren Duğdi, her gün sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor. Duğdi, talebe göre yün, pamuk ve elyaf yorganları el emeğiyle üreterek satışını yapıyor.

Mehmet Duğdi, AA muhabirine, gurbete gitmek zorunda kalması nedeniyle çocukluk döneminde bazı zorluklar yaşadığını söyledi.

İlkokul diploması alacağı bir dönemde çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Duğdi, "Buradan ilkokul diplomamı alamadan gitmiştim. O zaman şartlar öyleydi, çok üzülmüştüm. Geri dönmeyi istedim. Ağabeyime 'Ben aynı arabayla geri dönüyorum.' dedim. O da 'Olmaz.' dedi, orada kaldık. Çocukluk duygusunu arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra anladım. 23 Nisan hazırlıkları yapılıyordu, mayıs ayında da karne alacaktık. Onu da alamadan gittik." diye konuştu.

- "Müşterilerimle huzurluyum"

Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan 85 yaşındaki Duğdi, şöyle devam etti:

"Seve seve mesleğimi yapıyorum. Yaşıma rağmen işimi yapmak çok hoşuma gidiyor, bırakmak istemiyorum, bıraksam sıkılırım. Müşterilerime hiçbir sıkıntı çektirmedim, onlardan da hiçbir sıkıntı çekmedim. Müşterilerimle huzurluyum, rahatım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım, kırmamaya da devam edeceğim. Müşterilerime sıkıntı çektirmedim ama hakkı olan varsa helal etsin, ben de helal ediyorum. Hiçbir müşterimin bende hakkı kalmasın, benim de kimsede hakkım olmasın. Bu bana yeterlidir, para mühim değil."

Mesleğini aynı iş yerinde 60 yıldır kesintisiz devam ettirdiğini belirten Duğdi, "Bu anahtar 60 yıldır burayı açıyor. Ömrüm hep burada geçti, inşallah burada biter. Sabah namazını kılıp evden çıkarım. Saat 07.00'den sonra dükkanı açmak istemem. Her sabah 07.00'de dükkanı açarım, çayımı içer, helalinden işime başlarım. Ben saat 09.00-10.00'da dükkan kapalı olsun istemem. Çıraklıktan beri bu böyledir. Burası bana cennet gibi." ifadelerini kullandı.