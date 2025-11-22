Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:26
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

        Trabzon Barosu ve Trabzon Eşitlik İnisiyatifi ile çeşitli kadın sivil toplum kuruluşları organizasyonunda Akyazı mevkisinde bir araya gelen kadınlar, "Haklı şiddet yoktur", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıdı.

        Kadınlar, mor balon ve yöresel dokuma türü keşandan hazırlanan fularlarla süsledikleri araçlarla konvoy oluşturdu.

        Polis ekipleri ve motorcuların da eşlik ettiği konvoy, şehir turunun ardından Atatürk Alanı'na ulaştı.

        Trabzon Eşitlik İnisiyatifi adına basın açıklaması yapan Ayşegül Akyüz, kadınlar olarak, herkese yönelen saldırılara, adaletsizliğe ve yanlış uygulamalara karşı ses çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

