Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü İstanbul'da yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

        Ekip, "eşyaların satın alınması, kabul edilmesi ve hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yakalama kararı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçlarından 47 yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.T'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

        12 yıldır aranan E.Ç. ve M.Z.T, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Trabzon'a getirilen hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi

        Benzer Haberler

        Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar hızlandı, ilk etap 3 yıl içinde açılacak Bü...
        Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar hızlandı, ilk etap 3 yıl içinde açılacak Bü...
        Bordo-mavililer taktik çalıştı
        Bordo-mavililer taktik çalıştı
        Trabzonspor'da Batagov sevinci
        Trabzonspor'da Batagov sevinci
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzon'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler istişare edild...
        Trabzon'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler istişare edild...
        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı
        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı