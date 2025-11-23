Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Öğretmenler Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, bir milletin istikbalinin öğretmenlerinin özverisine, gayretine ve idealine bağlı olduğunu belirtti.

Bu anlamlı görevi fedakarlıkla yerine getiren öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda karakter inşa eden rehberler olduğunu vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Onların emeği toplumumuzun en kıymetli hazinesidir. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimiz, bilgiyle donattıkları evlatlarımızı aynı zamanda milli ve manevi değerlerle buluşturarak hayata hazırlamaktadır. Bu ulvi görevin toplumumuz için taşıdığı büyük anlamın farkındayız. Öğretmenlerimizin emeği, sabrı ve özverisi her türlü takdirin üzerindedir."

Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim altyapısını güçlendirmeye, çocukların daha nitelikli imkanlara kavuşmasını sağlamaya ve öğretmenlerin çalışma hayatına katkı sunmaya kararlılıkla devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki eğitime yapılan her yatırım geleceğe atılan en sağlam adımdır. Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevlerini büyük bir aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Yetiştirdikleri her bir evlat için kendilerine şükran borçluyuz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Trabzon'umuza ve ülkemize kattıkları değerler için teşekkür ediyorum."