        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü öldü, araçta bulunan kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:22 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:22
        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü öldü, araçta bulunan kardeşi yaralandı.

        İlçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde Kemal Şahin'in (63) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumdan yuvarlanarak alt yola düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Kemal Şahin hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Hikmet Şahin (57) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

