Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO Başkanı Çelebi turizm işletmesinin açılışına katıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un turizm gelirinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO Başkanı Çelebi turizm işletmesinin açılışına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un turizm gelirinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir otelin açılışına katılan Çelebi, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Turizmi her mevsim canlı tutmak için destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, Trabzon'un önemli turizm kentleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Kentin turizm gelirinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu aktaran Çelebi, sektörün faaliyetlerinin yıl boyunca aksamadan devam etmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

        Çelebi, turizm işletmecilerine şu önerilerde bulundu:

        "Özellikle yüksek sezon dışında işletmelerin turizm hareketini devam ettirmesi için düşük sezon fiyatları uygulamalarını önemsiyoruz. Hem şehrimizdeki aileler çocukları ile beraber farklı bir deneyim yaşayabilirler hem de işletmelerimizde faaliyet devam eder."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: 4,7 milyon kullanıcının bütün bilgileri yurt dışına çıkarıl...
        Bakan Uraloğlu: 4,7 milyon kullanıcının bütün bilgileri yurt dışına çıkarıl...
        Bakan Uraloğlu: 4,7 milyon kullanıcının bütün bilgileri yurt dışına çıkarıl...
        Bakan Uraloğlu: 4,7 milyon kullanıcının bütün bilgileri yurt dışına çıkarıl...
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Bakan Uraloğlu: "İlk göreve geldiklerinde 4.7 milyon kullanıcının bilgileri...
        Bakan Uraloğlu: "İlk göreve geldiklerinde 4.7 milyon kullanıcının bilgileri...
        Trabzonspor kafa gollerinde zirvede
        Trabzonspor kafa gollerinde zirvede