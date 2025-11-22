Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışması ve çift kale maçla sonlandırdı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

