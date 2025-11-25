Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında puanları topluyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında puanları topluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

        Ligde Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlardan sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

        Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

        Trabzonspor, 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.

        - 28 puanın 13'ünü İstanbul takımlarından aldı

        Trabzonspor, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı.

        Ligde 28 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı.

        Trabzonspor, İstanbul takımları önünde 6 maçta sadece 5 puan yitirdi.

        - 2 puan ortalamasını aştı

        Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken maç başına 1,83 gol ortalaması yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Fatih Tekke ile zirve yolunda
        Trabzonspor Fatih Tekke ile zirve yolunda
        3 bin 200 rakımdaki Kırklar Mescidi yandı
        3 bin 200 rakımdaki Kırklar Mescidi yandı
        Trabzon'dan dünyaya can salı ihracatı Kadın emeğiyle üretilen can salları ç...
        Trabzon'dan dünyaya can salı ihracatı Kadın emeğiyle üretilen can salları ç...
        "Uçurumdaki mescit"te çıkan yangın hasara neden oldu
        "Uçurumdaki mescit"te çıkan yangın hasara neden oldu
        Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu 3 bin metredeki mescid yörede...
        Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu 3 bin metredeki mescid yörede...
        Dağıtılan elma ve armut fidanlarından almak için birbirleri ile yarıştılar
        Dağıtılan elma ve armut fidanlarından almak için birbirleri ile yarıştılar