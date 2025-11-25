Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Uçurumdaki mescit"te çıkan yangın hasara neden oldu

        Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerindeki Kırklar Mescidi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 01:00 Güncelleme: 25.11.2025 - 01:00
        Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitteki yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin soğutma çalışması ile kontrol altına aldığı yangında mescitte büyük oranda hasar oluştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çaykara Şekersu Yaylası’nda, 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi’nde meydana gelen yangın haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Rabb'im, beterinden korusun inşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

