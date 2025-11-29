Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un 2 bin rakımlı yaylasında yarım asırdır bakkal kültürünü sürdürüyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un 2 bin rakımlı Kusal Yaylası'nda bakkallık yaparak geçimini sağlayan Murat Saraç, yöreye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin memnun olabilmeleri için çaba sarf ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:26
        Maçka ilçesine 20 kilometre mesafede adeta "bulutlara komşu" hissi veren yaylada yarım asırdır bakkal işleten 72 yaşındaki Saraç, ilerleyen yaşına rağmen yaylada hayatını sürdürüyor.

        Gençlik yıllarında zor şartlarda satın aldığı bakkalını ayakta tutmaya çalışan Saraç, her sabah sobasını yakmasının ardından ilk müşterisini beklemeye başlıyor.

        Dükkanının raflarına yıllar öncesinden kalma eşyalar, tartılar, radyo ve televizyonlar yerleştiren Saraç, müşterilerine aynı zamanda nostalji de yaşatıyor.

        Müşterilerini her zaman sıcak çayla karşılayan Saraç, sohbet etmeye ve yaylanın eski günlerini anlatmaya dikkat ediyor.

        Kusal Yaylası'nın sert doğa koşulları ve ulaşım zorluklarına rağmen bakkalını mevsimin ilk kar yağışına kadar açık tutan Saraç, ilerleyen yaşına rağmen yarım asırlık işini bırakmayı düşünmüyor.

        Yılın yaklaşık 6 ayını yaylada geçiren Murat Saraç, AA muhabirine, kış aylarında ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde bulunduğunu söyledi.

        Yaklaşık 8 yıl İstanbul'da yaşadığını belirten Saraç, askerlik hizmetinin ardından memleketi Trabzon'da iş yapmaya karar verdiğini anlattı.

        Saraç, o dönem komşularının işlettiği bakkalı kendisine devretmek istediklerini dile getirerek, "Param yok, askerden geldim. Babamın da durumu iyi değil. Espri olarak 'Ver.' dedik. Bu esprimiz gerçekleşti." dedi.

        Eşinin ziynet eşyalarını sattığını, akrabalarından ve arkadaşlarından borç alarak bakkalı satın aldığını aktaran Saraç, sıkıntılar yaşamasına rağmen karşılığını aldığını kaydetti.

        Saraç, yaylada bulunmasına rağmen müşterilerine "yok" dememek için de çoğu ürünün satışını yaptığını vurguladı.

        - "Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek"

        Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaylaya ilgi gösterdiğine değinen Saraç, gelen kişileri memnun etme gayesiyle çalıştığını belirtti.

        Bir süre önce 35 kişilik yabancı bir grubu misafir ettiğini anlatan Saraç, "Burayı o kadar beğendiler ki onları çok güzel ağırladık. Çift demlik çay yaptım. Gönüllerince ağırladık, memnun ettik. Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek. Para ikinci ve üçüncü planda gelir." diye konuştu.

        Saraç, bakkalında çalışmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah nasip ederse son nefesime kadar buraya geleceğim. Burada bu altı ay bana altı hafta gelir, aşağıda altı ay altı sene gelir. Buraya o kadar alıştım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

