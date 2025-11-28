Trabzon'da otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Ö.F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ş.D, E.Z.D. ve H.A.D'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 3 kişi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.