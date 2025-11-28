Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Yomra ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürsel Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
