        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:27
        Trabzon'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'un Yomra ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gürsel Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

