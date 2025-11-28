Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans düzenlendi

        Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesince "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:45
        Trabzon'da "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans düzenlendi
        Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesince "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin ülkenin inancının ve medeniyetinin temel taşları olduğunu söyledi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise Müslümanların inancına göre peygamberlikten sonra en yüksek mertebenin şehitlik makamı olduğunu belirtti.

        Gülay, şehitlerin her dönem milletin dirilişine ve bekasına tanıklık ettiğini dile getirerek, "Balkanlardan, Kafkas'lara, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanan süreçte Trabzonlu kahramanlarımız her zaman vatanın savunmasında en ön sırada yer almış, canları ve inançlarıyla milletimizin bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmuş ve hala da bulunmaya devam etmektedir." dedi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan da Trabzon'un tarih boyunca işgalcilere karşı dimdik durduğunu belirterek, "Binlerce şehit ve gazi vererek yalnızca kendi topraklarını değil, bütün bir vatanı savunmuştur. Bugün Trabzon şehitleri ve gazileri diyarı deniliyorsa sebebi bu toprağa düşen binlerce kahraman nefesi duası ve bıraktığı asil hatıradır. Herkes kalp taşır, Türk askeri yürek taşır." diye konuştu.

        Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Bal, şehitler ve gazilerin bir ideal, dava, ülke ve hedef için canlarından ve sağlıklarından olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu işin mukaddes bir tarafı var. Vatan konusuyla alakalı doğrudan ilgili bir konusu var. Şehit ve gazilerimizin toprağın vatanlaşması sürecinde toplumsal kimliği oluşması sürecinde çok değerli katkıları olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 10 yıldır yaptığı araştırmalar sonucunda Trabzon'un İstiklal Harbi'nden bugüne kadar resmi kayıtlara göre 3 bin 216 gazisinin olduğunu dile getiren Bal, şunları kaydetti:

        "Trabzon'un Osmanlı'dan günümüze hatta fetihten günümüze tespit ettiğim şehit sayısı 3 bin 780 künye var. Birde onun dışında şehit sayısı belli olan ama künyelerini henüz tespit edemediğim rakamla beraber toplam 8 bin 434 rakamı çıkıyor. Güvenilir ve resmi kaynaklardan elde ettiğim rakamlarla Trabzon'un fetihten günümüze 11 bin 650 şehit ve gazisi olduğunu görüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

