Trabzon'da "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans düzenlendi

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesince "1461'den Günümüze Şehitler ve Gaziler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin ülkenin inancının ve medeniyetinin temel taşları olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise Müslümanların inancına göre peygamberlikten sonra en yüksek mertebenin şehitlik makamı olduğunu belirtti.

Gülay, şehitlerin her dönem milletin dirilişine ve bekasına tanıklık ettiğini dile getirerek, "Balkanlardan, Kafkas'lara, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanan süreçte Trabzonlu kahramanlarımız her zaman vatanın savunmasında en ön sırada yer almış, canları ve inançlarıyla milletimizin bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmuş ve hala da bulunmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan da Trabzon'un tarih boyunca işgalcilere karşı dimdik durduğunu belirterek, "Binlerce şehit ve gazi vererek yalnızca kendi topraklarını değil, bütün bir vatanı savunmuştur. Bugün Trabzon şehitleri ve gazileri diyarı deniliyorsa sebebi bu toprağa düşen binlerce kahraman nefesi duası ve bıraktığı asil hatıradır. Herkes kalp taşır, Türk askeri yürek taşır." diye konuştu.