Sanatçı Onur Dilber, Of 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret etti
Sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu.
Sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu.
TRT1’de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Gezep" karakterini canlandıran Dilber, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Dilber, ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Sizleri seviyorum. İdareci ve öğretmenlerimizin misafirperverliklerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman daha uzun bir süre görüşme imkanımız olur." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.