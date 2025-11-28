Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Sanatçı Onur Dilber, Of 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret etti

        Sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Onur Dilber, Of 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanatçı Onur Dilber, 28 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu.

        TRT1’de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Gezep" karakterini canlandıran Dilber, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet eden Dilber, ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Sizleri seviyorum. İdareci ve öğretmenlerimizin misafirperverliklerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman daha uzun bir süre görüşme imkanımız olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yılı kutlandı
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yılı kutlandı
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139. yıldönümü etkinlikleri
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139. yıldönümü etkinlikleri
        Trabzon'un yeni kardeşi Aktau oldu
        Trabzon'un yeni kardeşi Aktau oldu
        KTÜ'de "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansı düzen...
        KTÜ'de "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansı düzen...
        Trabzon'da 1300 metrelik kanalizasyon hattı yapılıyor
        Trabzon'da 1300 metrelik kanalizasyon hattı yapılıyor