KTÜ'de kalite komisyonu toplantısı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kalite Komisyonu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı başkanlığında gerçekleştirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, 2025'de gerçekleştirilen birim saha ziyaretlerinin değerlendirildiği toplantıda, Prof. Dr. Asu Beşgen ve Doç. Dr. Aytaç Aydın'ın bilgilendirmede bulundukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, "İç kalite güvence sistemi üzerinde yapılan güçlendirme çalışmalarını ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması hususundaki uygulamaları sahiplenme ve çalışmalara öncülük etme anlayışımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Tüm rektör yardımcılarımız ve genel sekreterliğimiz de süreci destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplantıya katılan komisyon üyeleri de görüş ve önerilerini aktardı.