        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ'de "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansı düzenlenecek

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:20
        KTÜ'de "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansı düzenlenecek
        KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konferansın 3 Aralık saat 14.00'te Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milletin hafızasında ve milli duruşunda özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Bu tür bilimsel buluşmalar sayesinde gençlerin tarihsel ve stratejik perspektiften meselelere bakabileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Çuvalcı, "Böylesine önemli bir konferansa ev sahipliği yapmak ve organize etmek üniversite olarak bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

        Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in de katılmasının beklendiği kaydedildi.

