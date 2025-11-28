Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, şehrin ve taraftarın sabırlı olması durumunda bordo-mavili ekibin yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline geleceğini belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, bir yapılanma içerisinde olduklarını ve bu süreç için sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Fatih Tekke ile genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Doğan, "Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur"

Doğan, hedeflere planlı kadro mühendisliği ve doğru takviyelerle ulaşılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti: