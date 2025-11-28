Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, şehrin ve taraftarın sabırlı olması durumunda bordo-mavili ekibin yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline geleceğini belirtti.

        Giriş: 28.11.2025 - 11:50
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, şehrin ve taraftarın sabırlı olması durumunda bordo-mavili ekibin yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline geleceğini belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, bir yapılanma içerisinde olduklarını ve bu süreç için sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke ile genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Doğan, "Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur"

        Doğan, hedeflere planlı kadro mühendisliği ve doğru takviyelerle ulaşılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor."

        "Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor, doğru yoldayız." diyen Doğan, "Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

