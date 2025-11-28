Trabzon'da 1300 metrelik kanalizasyon hattı yapılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresince (TİSKİ), atık suların bertarafı için 113 milyon liralık yatırımla 1300 metrelik yeni hat yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde kanalizasyon hattı dışında kalan atık suların bertarafı için yeni bir hat inşa edildiği ifade edildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, içme suyu ve kanalizasyon konusunda sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir gayreti ortaya koyduklarını aktardı.

Genç, yeni hatla beraber kötü kokunun da önüne geçileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek Çukurçayır gerekse Gölçayır bölgemizde, bir şekilde kanalizasyon dışına taşan atık sular birikerek Tabakhane ve Zağnos derelerimizden denize ulaşıyor, orada kötü kokuya sebebiyet veriyor. Bunları disiplin altına almak için çalışma başlattık. Daha önce Karşıyaka, Toklu ve Kutlugün vadimizde yaptığımız çalışmayı şimdi Çukurçayır'da yapıyoruz. Yaklaşık 1300 metrelik kolektör hattı ile ana kanalizasyonlara ulaşacak yeni bir hat inşa ediyoruz. Bu hattımızla beraber bu vadiye erişen atık suları kolektörlere alıyoruz."