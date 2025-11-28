Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 1300 metrelik kanalizasyon hattı yapılıyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresince (TİSKİ), atık suların bertarafı için 113 milyon liralık yatırımla 1300 metrelik yeni hat yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 1300 metrelik kanalizasyon hattı yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresince (TİSKİ), atık suların bertarafı için 113 milyon liralık yatırımla 1300 metrelik yeni hat yapılacağı belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde kanalizasyon hattı dışında kalan atık suların bertarafı için yeni bir hat inşa edildiği ifade edildi.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, içme suyu ve kanalizasyon konusunda sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir gayreti ortaya koyduklarını aktardı.

        Genç, yeni hatla beraber kötü kokunun da önüne geçileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Gerek Çukurçayır gerekse Gölçayır bölgemizde, bir şekilde kanalizasyon dışına taşan atık sular birikerek Tabakhane ve Zağnos derelerimizden denize ulaşıyor, orada kötü kokuya sebebiyet veriyor. Bunları disiplin altına almak için çalışma başlattık. Daha önce Karşıyaka, Toklu ve Kutlugün vadimizde yaptığımız çalışmayı şimdi Çukurçayır'da yapıyoruz. Yaklaşık 1300 metrelik kolektör hattı ile ana kanalizasyonlara ulaşacak yeni bir hat inşa ediyoruz. Bu hattımızla beraber bu vadiye erişen atık suları kolektörlere alıyoruz."

        Çalışmanın 2 yılda bitirilmesinin planlandığını belirten Genç, "Ana kanalizasyonla beraber şehrimizin hem daha temiz hem de daha yaşanılabilir olması bakımından Kutlugün, Çukurçayır ve Gölçayır bölgelerimizde bu atık suların denize ulaşmasını ve kötü kokuya sebebiyet vermesini engellemek adına çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Kredi kullanmadan tamamen TİSKİ bütçesinden 113 milyon lira bedelle bu çalışmanın 2 yılda bitirilmesi planlanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgus...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgus...
        Ertuğrul Doğan: Takımımız şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru...
        Ertuğrul Doğan: Takımımız şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru...
        Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda
        Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda
        Ertuğrul Doğan: "Günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir başarıya...
        Ertuğrul Doğan: "Günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir başarıya...
        Trabzonspor ile Konyaspor, 49. randevuda
        Trabzonspor ile Konyaspor, 49. randevuda
        TÜRSAB Doğu Karadeniz'den Trabzonspor'a ziyaret
        TÜRSAB Doğu Karadeniz'den Trabzonspor'a ziyaret