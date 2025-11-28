Habertürk
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yılı kutlandı

        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yılı kutlandı

        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 28.11.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:57
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yılı kutlandı
        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Kaymakam Yusuf Cankatar ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ekim, törende yaptığı konuşmada, ilçenin geçmişinin 139 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, "Bugün, Akçaabat'ımızın ilçe oluşunun 139. yıl dönümünü ve aynı zamanda Akçaabatlılar Günü'nü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 28 Kasım 1886 tarihinde yayımlanan irade ile Akçaabat nahiyesi resmen kaza statüsüne kavuşmuş, ilçemizin idari kimliği kesin olarak şekillenmiştir." ifadelerini kullandı.

        Akçaabat'ın tarih boyunca önemli bir merkez olduğuna işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

        "1918 yılında ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuş, 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte yeniden büyüme ve kalkınma sürecine girmiştir. Bugün burada 139 yıllık bu büyük yolculuğun emaneti olan Akçaabat'ımıza sahip çıkmak için bulunuyoruz. Bu topraklara emek veren, çalışkan insanlara, geçmişte hizmet eden büyüklerimize minnet borçluyuz."

        Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende, "Zamanın İçinden Akçaabat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Törene, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Özsöğüt ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

