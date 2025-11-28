Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da silahla vurulan kişi öldü

        Trabzon'un Of ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:44
        Trabzon'un Of ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de M.A.K. (20) ile arkadaşı E.B. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında M.A.K. tabancayla E.B'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

