        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:35
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

        Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

