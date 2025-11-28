Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.