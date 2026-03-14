Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Trabzonspor: Reed 34, Berk Demir 4, Yeboah 3, Taylor 15, Delgado 12, Tinkle 13, Alican Güney 2, Hamm 6, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 5
Glint Manisa Basket: Smith 19, Mintz 32, Altan Çamoğlu, Johnson 4, Pereira 4, Stevenson 9, Yiğit Onan 4, Starks 8, Buğra Çal 3, Hassan Martin 9
1. Periyot: 24-19
Devre: 47-47
3. Periyot: 71-75
Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.29 Tinkle (Trabzonspor), 37.18 Altan Çamoğlu (Glint Manisa Basket)
TRABZON
