        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgeyi inceledi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, 1 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilen projenin uygulanacağı Beşirli sahilinde gerçekleştirilme başlanan yüzey düzenleme ve altyapı çalışmalarını inceledi.


        Genç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle projeyi hayata geçirmek için ihale yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak alanın öncelikle hem dolgu, hem tahkimat hem de zemin kotlama kısmını üstlendiklerini belirtti.

        Birçok kurumun eş zamanlı çalışacağını aktaran Genç, "Bin dönümlük bir alan. Taşkın riskini de ortadan kaldıracak, Beşirli, Toklu ve Karşıyaka mahallelerinden gelen dereleri açık kanalla birlikte kuşak yaparak projemizin batı kısmında denize ulaştıracağız. Onun da projesini Devlet Su İşleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, Trabzonlulara verdiği sözü tutarak projeyi 461 günde 2027 yılının yazında hizmetine sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Çok büyük bir yaşam alanıyla inşallah hemşerilerimizi güzel denizimizle buluşturacağız. Ama aynı zamanda burası bir cazibe merkezi olacak. Şehrimiz yoğun turist alan bir şehir olduğu için daha fazla çekim merkezi oluşturmak istiyoruz ki gelen ziyaretçiler daha fazla şehrimizde kalsın. Çok güzel bir proje için adım attık." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Genç, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Uzunkum Yaşam Alanı Projesinde saha çalışması başlattı
        Uzunkum Yaşam Alanı Projesinde saha çalışması başlattı
        Of'ta sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi
        Of'ta sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi
        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları
        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına d...
        Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına d...