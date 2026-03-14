        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

        Bordo-mavili takımın teknik adamı, savunmanın sağında Pina'yı yedek kulübesine çekerken Lovik'i, Zubkov'u da kenarda oturtarak tedavisi tamamlanan Folcarelli'yi sahaya sürdü.

        Trabzonspor’un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Folcarelli, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Bouchouari ve Visca, Çaykur Rizespor karşısında görev alamadı.




        - Orhan Kaynak unutulmadı

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.

        Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

        Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.

        Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.




        - Taraftar ilgisi az

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

