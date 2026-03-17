Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla kentten ayrıldı. Taraftarlar, havalimanında forma imzalattıkları teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bordo-mavili takımın 21 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlıkları bulunan Visca ve Batagov, yer almadı.

