Canlı
Habertürk
Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Trabzon'da iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 10 yılda yaşadığımız darbe teşebbüslerine, küresel pandemiye ve asrın felaketi olan depremlere hatta bugün etrafımızda yaşanan savaşlara rağmen istihdamda ve üretimde dev adımlar atmaya, büyümeye, güçlenmeye sizlerle beraber devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Işıkhan, bir otelde düzenlenen Trabzon İş Dünyası İftar Buluşması'nda, Trabzon'da iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yerli ve milli teknolojideki gelişmelere işaret eden Işıkhan, "Bugün yerli ve milli teknolojide dünya devlerine meydan okuyorsak, etrafımız ateş çemberiyken huzurla ve güvenle yaşıyorsak bu başarıda bu toprakların, Karadeniz'in yetiştirdiği evlatların imzası var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin gökyüzünde süzülen Bayraktar'larının, bu ay yıldıza, bu al bayrağa gönül vermiş yiğitlerin hamuru Trabzon'un ruhuyla yoğrulmuştur. Trabzonlu sanayici, Trabzonlu iş insanı sadece kar hesabı yapmaz, memleketin derdiyle dertlenir, milleti için iş ve aş kapısı açmayı kendine en büyük bir görev bilir." diye konuştu.

        Işıkhan, dünyada ve bölgedeki savaşların ve ekonomik dalgalanmaların ortasında Türkiye'nin artık güçlü ve büyük bir devlet olarak kendi kararlarını kendi veren, kendi çıkarlarına göre stratejik hareket eden bir konumda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Son 10 yılda yaşadığımız darbe teşebbüslerine, küresel pandemiye ve asrın felaketi olan depremlere hatta bugün etrafımızda yaşanan savaşlara rağmen istihdamda ve üretimde dev adımlar atmaya, büyümeye, güçlenmeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Şüphesiz bu başarının en büyük mimarları saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızla beraber sizlersiniz, iş insanlarımızdır, yatırımcılarımızdır. Sizler, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'nın sahadaki neferleri ve itici gücüsünüz. Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önünüzdeki engelleri kaldırmak, çarkların daha hızlı dönmesini sağlamak ve ülkemizdeki yatırım ortamını daha da iyileştirmek için her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek isterim."

        - "2004 yılından bugüne kadar Türkiye'de 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik"

        Bakan Işıkhan, üretimi ve istihdamı desteklemek adına 15 kalemde teşvik uygulamasına devam edildiğini vurgulayarak, "2004 yılından bugüne kadar Türkiye'de toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik. Elbette bu devasa bütçeyi daha verimli kılmak amacıyla teşvik sistemlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son dönemde imalat sektöründe atılan adımları anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen uygulamayı imalat sektöründe aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimiz için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Sigortalı sayısını koruyan tekstil ve mobilya işletmelerimize çalışan başına 3 bin 500 lira destek vermeye devam edeceğiz."

        Işıkhan, Türkiye'nin bugün dezenflasyon politikalarına rağmen istihdamda son yılların en iyi seviyelerine ulaştığına dikkati çekerek, "İşsizlik oranımız yaklaşık 3 senedir tek haneli seviyelerde devam ediyor. Gençlerde ve erkeklerde 2005'ten bu yana, kadınlarda ise son 13 yılın en düşük işsizlik oranlarını yakaladık." şeklinde konuştu.

        - Trabzon'da 80 binden fazla iş yerine toplamda 6,6 milyar lirayı aşan teşvik ve destek sağlandı

        Trabzon'un yerinin kendileri için müstesna olduğunu ifade eden Işıkhan, "Trabzon siyasette, ekonomide, sporda ve diğer sosyal alanlarda Türkiye'ye yön veren değerli isimleri yetiştiren bir şehir. Ekonomik bakımdan da fındık ve çay endüstrisinin yanı sıra artık savunma sanayinden mobilyaya, deniz ürünlerinden turizme kadar geniş bir yelpazede Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi. Trabzon'daki yatırımın ve üretimin devam etmesi için bugüne kadar 80 binden fazla iş yerine toplamda 6,6 milyar lirayı aşan teşvik ve destek sağladık." dedi.

        Işıkhan, Trabzon'da düzenledikleri işbaşı eğitim programlarından 23 bin 600 gencin yararlandığının altını çizdi.

        Yapacakları istişarelerle yeni çalışmalara ve programlara kapı aralayacaklarını belirten Işıkhan, "Bizim derdimiz bu ülkenin kalkınması, bizim sevdamız milletimize iş ve aş kapısı açılmasıdır. Trabzon'un girişimci ruhu, Türkiye'nin büyüme motorudur. Sizler ürettikçe bizler de sizin için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
