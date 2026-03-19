Trabzon Devlet Tiyatrosu "Smith & Wesson" adlı oyunu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Smith & Wesson" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.



Alessandro Baricco'nun yazdığı, Şemsa Gezgin'in Türkçeye çevirdiği ve Levent Aras'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, üç arkadaşın başarısızlıkları, dostlukları ile büyük hayalleri kara mizah ve sinematografik bir dille sahneye taşınıyor.



Oğuzhan Asak, Faik Gürbüzlü, Sıla Ömeroğlu ve Derya Hatipoğlu Çokyiğit'in rol aldığı oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, müziklerini ise Fırat Akarcalı yaptı.



Tek perdelik oyun, bugün saat 20.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.



Antalya Devlet Tiyatrosunun "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu 24, 25 ve 26 Mart'ta saat 20.00'de aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.



Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziklerini ise Gürkan Çakıcı yaptı.



Serkan Yakan, Alpay Aksum, Durmuş Benli, Ömer Alper İzci ve Niyazi Mert Kurt'un da rol aldığı oyunda, bir kaymakamın başından geçen olaylar anlatılıyor.

