Karadeniz'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Trabzon'daki tören, Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, bir milletin istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Bu zaferin sabır ve inançla kazanıldığını belirten Şahin, "Bu zafer yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi vatan sevgisinin her türlü gücün üstünde olduğunu göstermiştir. Çanakkale'de ortaya konan direniş ruhu, ardından gelen Kurtuluş Savaşı'na ilham olmuş, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Necip milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığı tarih boyunca olduğu gibi o gün de sarsılmamış birlik ve beraberlik içerisinde verilen mücadele istikbalimizin temeli olmuştur." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise oratoryo gösterisi sunuldu, gazilerin yer aldığı Kahramanlar Korosu şarkılarını seslendirdi.



- Rize



Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



- Artvin



Artvin'de garnizon şehitliğinde düzenlenen törende Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, şehitlik anıtına çelenk sundu.



Şehitler için saygı atışının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Piyade Teğmen Mehmet Can Meriç, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu destansı zafer, Türk ordusunun 'Çanakkale geçilmez' sözünü tüm dünyaya kabul ettirdiği bir dönüm noktası olmuştur." dedi.



Daha sonra Vali Ergün, beraberindeki protokol üyeleri ve katılımcılarla şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde devam eden programa, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Sözbilir, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak katıldı.



- Giresun



Giresun Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Saygı atışının ardından Vali Mustafa Koç, anı defterini imzaladı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu tören, duaların ardından sona erdi.



Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam eden programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurumlarının yetkilileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.



- Ordu



Ordu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Sağlık Albay Öner Önder, gazi ve şehit aileleri dernekleri, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı atışının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Astsubay Çavuş Doğan Demirbilek bir konuşma yaptı.



Programda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.



Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Törene, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Mehmet Kazazlı, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de valilik önünde düzenlenen törende, Vali Cevdet Atay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Bayburt Garnizon Komutanı Erdem Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.



Daha sonra Vali Atay ve beraberindeki protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.



- Bayburt



Bayburt'ta Genç Osman Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Saygı atışının ardından Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Törende, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki programda ise öğrenciler şiirler okudu, çeşitli türküler seslendirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

