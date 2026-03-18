        Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

        Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

        Giriş: 18.03.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak ve beraberindeki ekip, Ortahisar ilçesinde kafe, restoran ve marketlerdeki ürünlerin raf, menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Bayrak; menü, raf ve kasa fiyatlarında uyuşmazlık görülmesi halinde ürün başı 3 bin 973 lira ceza uygulandığını ifade etti.

        Fırınlarda gramaj kontrolü, marketlerde ise haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2026 yılı boyunca 630 firma denetlendi. 45 firmaya toplamda 294 bin lira idari para cezası yazıldı. Haksız fiyatla mücadele kapsamında ise 28 firmada 71 ürün denetlendi, 2 firma haksız fiyat uygulanması iddiasıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi. Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle beraber denetimlerimizi hassasiyetle ve titizlikle yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

