        Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Trabzon'da sahnelemeyi sürdürecek

        Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyununu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziklerini ise Gürkan Çakıcı yaptı.

        Serkan Yakan, Alpay Aksum, Durmuş Benli, Ömer Alper İzci ve Niyazi Mert Kurt'un da rol aldığı oyunda, bir kaymakamın başından geçen olaylar anlatılıyor.

        Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 28 Mart'ta ise 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak. Öte yandan, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında yarın sahne alacak oyunu seyirciler ücretsiz izleyebilecekler.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ise "Eldivenlerimi Kim Aldı?" ve "İstanbul'un Son Beyzadeleri" oyunlarını sahnelemeyi sürdürecek.

        Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, eldivenlerini kaybeden bir çocuğun yaşadığı macera anlatılıyor.

        Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Güliz Oktar Altay, Gülşah Canbakal ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun yer aldığı oyunun dekorunu Özge Çınar, müziğini Kemal Alpan ve ışık tasarımını da Adem Eroğlu yaptı.

        Tek perdelik oyun 1 Nisan saat 11.00 ile 13.00'te aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

        Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

        Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

        İki perdelik oyun, 2 Nisan saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

        Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, 28 Mart 20.00'de sevenleriyle bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
