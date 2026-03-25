Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, rondo çalışmasıyla devam eden idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.