Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 22:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


        Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, yangının ardından çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

        Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

        Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.


        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangına 30 araç ve 60 personelle müdahale edildiğini söyledi.

        Yangının fabrika yakınındaki siloya sıçramaması için mücadele ettiklerini belirten Öztürk, "Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

