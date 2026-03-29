Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Trabzon'da tamamlandı

        Trabzon'da 52 ilden 778 sporcunun katılımıyla organize edilen 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Judo Federasyonu tarafından kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen şampiyona iki gün sürdü.

        Erkeklerde Furkan Salih Gül (60 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Ümit Çırpan (73 kilo), Mustafa Beyazıt Yıldırım (81 kilo), Abdulmalik Reshiev (90 kilo), Mehmet Kısa (100 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) birinci oldu.

        Kadınlarda Ayla Akkaya (48 kilo), Ekin İtmeç (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sevim Margaret Bilen (63 kilo), İklima Önkol (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo) ve Nisanur Serin (+78 kilo) birinci sırada yer aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine çok değerli bir organizasyon yapıldığını söyledi.

        Arıcıoğlu, geleceğin olimpiyat sporcularının kıyasıya yarıştığını belirterek şunları kaydetti:

        "52 ilden 778 sporcumuz burada mücadele etti. Çok önemli bir organizasyon aslında, bu gençlerimiz gelecekte milli takımın da sporcuları. Bunlar kendi yaş gruplarında Avrupa ve dünya kupalarında birçok dereceler elde etmiş, inşallah önümüzdeki süreçte de olimpiyatlarda bu gençlerimizi göreceğiz. Çok değerli bir organizasyon."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Trabzon'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Trabzon'da konuştu:
        Av yasağı yaklaştı; hamsi yerini istavrite bıraktı
        Av yasağı yaklaştı; hamsi yerini istavrite bıraktı
        Trabzon'da sis etkili oldu
        Trabzon'da sis etkili oldu
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
        Trabzon'da 2. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası düzenlendi
        Trabzon'da 2. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası düzenlendi
        Trabzon'da teknoloji rüzgarı
        Trabzon'da teknoloji rüzgarı