Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

-TRABZON´un Yomra ilçesinde, fen lisesi öğrencisi Tuana S.(14), kaldığı kız öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.



TRABZON 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:47

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