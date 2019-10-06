Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takım arasında geçtiğimiz sezonlarda yaşanan gerginliğin yerine dostluk rüzgarları esmeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun girişimleri ve çabası sonucu geçtiğimiz sezonlarda iki komşu şehir arasında yaşanan gerginliğin son bulması bekleniyor. İki camianın ileri gelenlerinin öncülük ettiği girişimlerin sonuç vermesi üzerine bu akşam saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz derbisinin dostluk havasında geçmesi beklenirken, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, uzun süreden beri iki komşu şehir arasında yaşanan gerginliğin son bulması için bir dizi çalışma yapmıştı. Hacıkerimoğlu, iki takımın taraftar gruplarıyla da görüşerek maç öncesi ve sonrasında gerginliğin yaşanmamasını istemişti. Karadeniz’e yakışır bir görüntü verilmesi gerektiğini belirten Hacıkerimoğlu’nun bu girişimleriyle iki komşu takım arasında yaşanan gerginliğin yerine dostluk rüzgarları esmeye başladı.

TRABZON 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

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