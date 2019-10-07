Karaman'dan öğrencilerine: Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu

Trabzonspor´un Süper Lig´in 7´nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman´ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize´ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman´ın, "Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz" diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ünal Karaman´ın futbolculara yaptığı konuşma



TRABZON 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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