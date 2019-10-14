Trabzonspor'da Güneş'ten sonra en istikrarlısı Karaman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor'da Güneş'ten sonra en istikrarlısı Karaman

DHA

Trabzonspor´da 2018-19 sezonu başından bu yana teknik direktörlük yapan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013´te kulüpten ayrılan Şenol Güneş´in ardından bordo-mavililerde en uzun görev yapan teknik adam oldu.

Trabzonspor´da 2018-19 sezonu başından bu yana teknik direktörlük yapan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013´te kulüpten ayrılan Şenol Güneş´in ardından bordo-mavililerde en uzun görev yapan teknik adam oldu.
Trabzonspor´da 2018-19 sezonu başında teknik direktörlüğe getirilen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda 6 yıl sonra ilki başaran isim oldu. Teknik direktör değişiminin en sık yaşandığı kulüplerden olan bordo-mavililerde 12 Ağustos 2018 tarihinde takımla sezonun ilk resmi maçına çıkan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013´te bin 149 gün yürüttüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş´in ardından en uzun süre Trabzonspor´u çalıştıran isim olmayı başardı.
GÜNEŞ´TEN SONRA 9 FARKLI İSİM; EN İSTİKRARLISI KARAMAN
6 Aralık 2009 tarihinde 4´üncü kez takımın kendisine emanet edilmesinin ardından bordo-mavili ekiple bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş´in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı (2), Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal (2), Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ile Ünal Karaman teknik direktörlük yapan isimler olarak sıralandı. Ersun Yanal 3´üncü döneminde Trabzonspor´da 422 gün çalışıp 50 resmi maçta öğrencilerinin başında yer alarak o sürece kadar Güneş´ten sonra teknik patronlukta en uzun kalan isim oldu. 12 Ağustos 2018 tarihinde takımı devralan Ünal Karaman ise 429 gündür başında bulunduğu bordo-mavili ekiple 54 resmi maça çıkarak Yanal´ı geride bıraktı ve Güneş´ten sonra `en istikrarlı çalıştırıcı´ unvanına imza attı.
YÖNETİM KARAMAN´DAN VAZGEÇMEDİ
Süper Lig´de 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında tek mağlubiyet almasına rağmen toplanan 6 puan nedeniyle Trabzonspor´da Ünal Karaman´ın geleceği tartışma konusu olurken, bu süreçte bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamın arkasında durdu. Sonrasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında alınan 3´er puan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi´nde Basel mücadelesinin beraberlikle sonuçlanmasına rağmen ortaya koyulan iyi futbolun ardından, taraftarlar, Ünal Karaman ve öğrencilerinden övgü ile söz etmeye başladı.
KARAMAN´LI TRABZONSPOR ÇIKIŞTA
Bu arada, Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde yükselişe geçti. Bordo-mavililer 4´üncü sırada bitirdiği 2013-14 sezonun ardından ilk kez Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon ligi ilk 4 içerisinde tamamladı ve ayrıca 4 yıl aradan sonra da Avrupa Ligi biletini aldı. Karaman´lı Trabzonspor, bu sezon da ilk 7 haftalık bölümde zirvenin 2 puan gerisinde 3´üncü sırada yer alarak son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza attı.

TRABZON

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar
YEREL HABERLER Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar
Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı Karaman, Güneş'in ardından en çok görevde kalan isim oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrarı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz ...
Trabzon’un her yerinde Amatör Spor Haftası birçok etkinlikle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon’un her yerinde Amatör Spor Haftası birçok ...
4 yıldır eski eşinden köşe bucak kaçıyor Ayşe Özkaya: "Her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz, görüyoruz, bunlardan biri de ben olmak istemiyorum"
YEREL HABERLER 4 yıldır eski eşinden köşe bucak kaçıyor Ayşe ...
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak Kömürspor: 4
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak ...
Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak açıklaması
Trabzonspor'dan 'Abdulkadir Parmak' açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 'Abdulkadir Parmak' açıklaması
Dört büyüklerin en genci Trabzonspor
YEREL HABERLER Dört büyüklerin en genci Trabzonspor
Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2050 hedefi: 50 milyar dolar TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın: “Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var. 3 bin 600 endemik tür var” “Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkilerde çok zengin, müthiş bir potansiyel var”
YEREL HABERLER Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2050 hedefi: 50 milyar ...
Trabzon’da yaylacılar köylerine dönmeye başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da yaylacılar köylerine dönmeye başladı
Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden temizledi
YEREL HABERLER Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden ...
Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu Suzan Kardeş: "Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"
YEREL HABERLER Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile ...
Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı
YEREL HABERLER Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron ...
Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" projesine destek
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" ...
Trabzonspor'dan 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' ...
Trabzonspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kuvvet çalıştı
Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar ...
Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı
YEREL HABERLER Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X