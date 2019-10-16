Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli mehteranla karşılandı

Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon’da mehteranla karşılandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'u yenerek dünya şampiyonu oldu. Maç sonrası verdiği asker selamıyla Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli sporcu Trabzon havaalanında mehteranla karşılandı. Busenaz Sürmeneli'yi havaalanında Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztür, Busenaz'ın yakınları ve sporcu arkadaşları karşıladı.



"Mutlu ve gururlu bir şekilde 35 gün sonra şehrime adım attım"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Busenaz Sürmeneli, bu zor günlerde ülkenin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gerçekten çok mutlu ve gururlu bir şekilde 35 gün sonra şehrime adım attım. Allah daha güzel başarılarla buraya gelmeyi nasip etsin. Daha çok insanın yüzünü güldürmek için mücadele ettiğimi bilinmesini isterim. Öncelikle beni maçtan sonra arayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bakanlarıma, Trabzonspor yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda görevli olan askerlerimizin Allah yardımcıları olsun ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde konuştu.



Cahit Süme: "Olimpiyat yoluna baş koyduk"

Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise milli sporcunun ilk kez büyüklerde dünya şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek, "Daha önce yıldızlarda ve gençlerde 5 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 2 kez de dünya şampiyonluğu vardı. Busenaz ne kadar isterse o kadar boksör olabilir. Yeteneği var. Katederek olarak çok farklı inatçı bir karaktere sahip, dünya şampiyonluğunu alarak bunu da gösterdik. İnandığımız başarmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde askerimize moral kaynağı olabiliyorsak, onları sevindirebiliyorsak, halkımıza farklı bir heyecan yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. Bugün burada toplanmamız olimpiyatların bir provası olsun. Dünya Şampiyonluğunu kazandık. Olimpiyat Şampiyonluğunu da bu şehre getirdiğimiz zaman hep birlikte sevinç yaşayalım. Biz Olimpiyat yoluna baş koyduk. 12 yıldır olimpiyat için çalışıyoruz. 1 yıllık bir zamanımız var. Bunun için mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Ömer Sağıroğlu: "Büyük bir gurur yaşıyoruz"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüz futbolun yanı sıra pek çok branşta da spor faaliyetinde bulunan ve bu branşlarda gururla ülkemizi temsil eden sporcular yetiştiren bir yapıya sahip. Bu yapıyı daha da güçlendirerek dün ve bugün olduğu gibi yarın da diğer branşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Busenaz, Dünya Şampiyonu unvanıyla Trabzon’a geldi. Diğer sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve inşallah bu madalyayı olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmasını bekliyoruz. Buradan başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm antrenörlerine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Mehterana asker selamı ile cevap verdi

Dünya şampiyonu olduktan sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen Busenaz, Trabzon'da mehteranla yapılan karşılama sırasında da verdiği asker selamı ile büyük alkış aldı.

TRABZON 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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