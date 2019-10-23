Sergey Matveev: "İnatçı yapımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız"

Krasnodar Teknik Sorumlusu Sergey Matveev, yarın Trabzonspor ile oynayacakları maçın kendilerini için çok önemli olduğunu belirterek, inatçı yapılarını yarın sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rusya ekibi Krasnodar’da teknik sorumlu Sergey Matveev ile takım kaptanı Aleksandr Martinovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergey Matveev, yarın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, "Ortamı ve Trabzonspor'u az çok biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Biz de takım olarak hazır bir şekilde buraya geldik. Özellikle yarınki maçla Trabzonspor 3, hatta 4'üncü maçını oynayacak. Onlar puan aldı, biz henüz puan alamadık. Bunun da farkındayız. Tedbirlerimizi aldık. Yarınki atmosfer çok iyi olacağına eminim. Stat, şehir tamamıyla maça hazır gibi görünüyor. Biz de gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bu maç bizim için çok önemli. İnatçı bir yapımız var. Bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Aleksandr Martinovic: "Henüz puanla tanışmadık"

Krasnodar'ın savunma oyuncusu Aleksandr Martinovic ise yarınki maçın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz henüz puanla tanışamadık. Trabzonspor en azından puan aldı. Bizim için de çok önemli maç. Bunun farkındayız. Onun için gereken mücadeleyi yapacağız. Geçen haftaki maçları unuttuk. Bizim için önemli olan yarınki maç. Daha henüz oynanamamış maç. Bunun için bir şey söyleyemeyeceğim. Milli takımdan döndüler. Ligde iyi havaları var. Biz de yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu

TRABZON 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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