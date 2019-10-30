Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 22 maçta kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde de 32 gole engel olmadı.

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 22 maçta kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde de 32 gole engel olmadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak 201819 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 10 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordomavililer, sonraki 15 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.
Trabzonspor, Bursaspor'u 10 mağlup ettiği maçın ardından evinde Yeni Malatyaspor 21 yenerken deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 42, deplasmanda Konyaspor ile 22, evinde ise Beşiktaş'ı 21'le geçerken komşusu Çaykur Rizespor'u dış sahada 32 yendi.

Bu sezon kalesinde 12 gol gördü
Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordomavililer 19 golle, 22 golü bulunan Yeni Malatyaspor'un ardından lider Alanyaspor ile en çok gol atan takım oldu.
Trabzonspor Süper Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 11 berabere kaldı. Ardından Yeni Malatyaspor'u 21 yanan bordomavililer, Fenerbahçe ile 11, Gençlerbirliği ile 22 berabere kaldı. Sivasspor'a 21 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı sahasında 41, Çaykur Rizespor'u 21, Gaziantep FK'yı ise 41'lik skorlarla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 22 berabere kalan bordomavililer 9. haftalık dilimde attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.

Avrupa'daki tablo
Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu alanda kötü istatistiklere sahip. Bordomavililer Avrupa'da oynadığı 7 maçta 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Bordomavililer 7 maçın dördünde gol atarken üç maçta ise gol atamadı. 7 müsabakanın tamamında ise kalesinde gol gördü.
Sparta Prag Trabzonspor: 2 2
Trabzonspor Sparta Prag: 21
AEK Trabzonspor: 13
Trabzonspor AEK: 02
Getafe Trabzonspor: 10
Basel Trabzonspor: 22
Trabzonspor Krasnodar: 02

TRABZON

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Menemenspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - ...
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor: 3-0 (Ziraat ...
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden ...
Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması
29 Ekim kutlamalarında öğrencilere minder eziyeti Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kapsamında Trabzon'da düzenlenen kutlamalarda taekwondo gösterisi yapacak olan sporcuların minder toplayıp kaldırmaları eziyete dönüştü
YEREL HABERLER 29 Ekim kutlamalarında öğrencilere minder ...
Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun ve zorlu"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun ve zorlu"
Alexander Sörloth seriye bağladı Sörloth atıyor, Trabzonspor kaybetmiyor!
YEREL HABERLER Alexander Sörloth seriye bağladı Sörloth atıyor, ...
TSYD Trabzon Şubesi'nden Vali Ustaoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Trabzon Şubesi'nden Vali Ustaoğlu'na ziyaret
Trabzonspor, İstanbul´da kazanmaya hasret
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul´da kazanmaya hasret
Bilinçli kullanım için 'internet reçetesi'
YEREL HABERLER Bilinçli kullanım için 'internet reçetesi'
Akçaabat-Trabzon arasındaki yol sorunu, Pulathane Bulvarı projesi ile son bulacak
YEREL HABERLER Akçaabat-Trabzon arasındaki yol sorunu, Pulathane ...
Cumhurbaşkanlığı’ndan Maçka’da ‘Drakula’ ile mücadele kararı Fındık üreticilerine tazminat ödenecek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı’ndan Maçka’da ‘Drakula’ ile mücadele ...
Ahmet Ağaoğlu´ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu´ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle turnuvalar düzenleniyor
YEREL HABERLER Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ...
Yorgun düşen Saz Horozu'nun önce bakımını yaptı sonra da doğaya bıraktı Vatandaşlar tarafından bulunan Türkiye’de koruma altında ve nesli tükenmekte olan “Saz Horozu” doğaya salındı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Dünyada yaygın bir kuş türü olan Saz Horuzu, ülkemizde ise sayıları az ve koruma altında olan bir kuş türü”
YEREL HABERLER Yorgun düşen Saz Horozu'nun önce bakımını yaptı sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X