Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 22 maçta kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde de 32 gole engel olmadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak 201819 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 10 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordomavililer, sonraki 15 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Trabzonspor, Bursaspor'u 10 mağlup ettiği maçın ardından evinde Yeni Malatyaspor 21 yenerken deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 42, deplasmanda Konyaspor ile 22, evinde ise Beşiktaş'ı 21'le geçerken komşusu Çaykur Rizespor'u dış sahada 32 yendi.



Bu sezon kalesinde 12 gol gördü

Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordomavililer 19 golle, 22 golü bulunan Yeni Malatyaspor'un ardından lider Alanyaspor ile en çok gol atan takım oldu.

Trabzonspor Süper Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 11 berabere kaldı. Ardından Yeni Malatyaspor'u 21 yanan bordomavililer, Fenerbahçe ile 11, Gençlerbirliği ile 22 berabere kaldı. Sivasspor'a 21 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı sahasında 41, Çaykur Rizespor'u 21, Gaziantep FK'yı ise 41'lik skorlarla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 22 berabere kalan bordomavililer 9. haftalık dilimde attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.



Avrupa'daki tablo

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu alanda kötü istatistiklere sahip. Bordomavililer Avrupa'da oynadığı 7 maçta 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Bordomavililer 7 maçın dördünde gol atarken üç maçta ise gol atamadı. 7 müsabakanın tamamında ise kalesinde gol gördü.

Sparta Prag Trabzonspor: 2 2

Trabzonspor Sparta Prag: 21

AEK Trabzonspor: 13

Trabzonspor AEK: 02

Getafe Trabzonspor: 10

Basel Trabzonspor: 22

Trabzonspor Krasnodar: 02

TRABZON 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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