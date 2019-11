Ünal Karaman: "Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarı oynanan oyunun bordomavili kulübe yakışmayan bir oyun olduğunu belirterek, "Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 10 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade ediyorum" dedi.



"Sörloth'un ayağına bastığı pozisyon hakkındaki yorumu ve Hosseini'nin yerine Fernandes'i tercih etme sebebine" ilişkin soruya ise Karaman, "Sonuçta bir kadro iskeletimiz var. Bunun içerisinde her oyuncuyu tercih etme hakkımız ve şansımız var. Bugün böyle tercihte bulunduk. Göztepe'nin önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes'in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. İlk yarı belki beklenenin altında oynadı ama ikinci yarı o da toparladı. Sörloth'un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk" cevabını verdi.



Takımın bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Karaman, "İsimler üzerine çok fazla takılmamak lazım ama takım kimyası oluşturulurken o pozisyonun oyuncuları üzerine kanalize olursunuz. 'Trabzonspor'un savunma kurgusunda hata var, rotasyon var' deyip de diğer oyuncuları bunun dışında göremezsiniz. Takımı bütün ele alırsınız. Takım bir bütündür. Sistemler üzerinde oyunun hem savunma hem hücum bölümünü konuşacaksak, bunun teknik, psikolojik boyutunu, kadro yapısını, oyuncu yeteneklerini bir bütün olarak ele alıp uzun süre konuşabiliriz. Rakibin az sayıda gelmiş olduğu kalemiz maalesef yine gol yedik. O konuda üzgünüz ama bunu tek başına rotasyon ya da oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Belki o bölgede biraz daha sert, agresif oyuncular tercih edebilirdik. Özellikle şehrimizin karakterine uygun yapıda oyuncular tercih edebilirdik. Sakatlıklar da üst üste gelince daha çok sıkıntı yaşadık. Onun için yenilen golleri tek başına savunma rostasyonuna bağlamamak gerekir. Belki rotasyonu en az yapanlardanız. Ligde genelde Hosseini'yi kullanıyorduk. Pereira ve Novak'ı kullanıyoruz. Kalecimiz aynı. Birbirleriyle ekip uyumu olan oyuncular. Savunmayı sadece savunma oyuncularından beklerseniz bu tarz sıkıntılar yaşarsınız. Biz de maalesef zaman içerisinde bu sıkıntıları yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

