Mali Müşavirler Odası’ndan KTÜ’lü öğrencilere konferans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mali Müşavirler Odası’ndan KTÜ’lü öğrencilere konferans

İHA

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Ekonomi Kulübünün düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Mali Müşavirler Odası’ndan KTÜ’lü öğrencilere konferans

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Ekonomi Kulübünün düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Konferansa KTÜ iktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Berber, Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fikret Çankaya ev sahipliği yaptı.
Konferansta, muhasebenin Türkiye’de tarihsel gelişimi, geçmişten geleceğe üzerinde konuşan Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Pehlivan, muhasebenin Türkiye’deki tarihsel gelişimini anlattı.
Pehlivan, Türkiye'de muhasebenin 1 Haziran 1989 tarihinde çıkan 3568 sayılı yasa ile resmiyet kazandığını ve örgütlenmenin de bununla birlikte başladığını, bu tarihten sonra muhasebe mesleğinin hızlı bir şekilde bilgisayar ve internet ortamına taşındığını söyledi. 2000 yıllarda başlayan bu serüveninin son on yılda tamamen dijital ortama alınarak muhasebeciliğin artık dijital ortamda yapıldını söyleyen Pehlivan, bundan sonra muhasebe mesleğinin daha çok raporlama ve danışmanlık olarak yapılacağını ifade etti.
Pehlivan, öğrencilere serbest muhasebecilik mali müşavirlik mesleğinin kariyer bir meslek olduğunu ve bu mesleğe girmek için önceden bir planlama yapılması gerektiğini, mali müşavirlik mesleğinin mecbur kalınan bir meslek değil hedef bir meslek olarak düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Öğrencilerin muhasebe mesleğiyle ilgili sorularının cevaplandığı seminerde, akademisyenler ve öğrencilerden yoğun katılım oldu.

TRABZON

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertuğrul Doğan: "Aynı suda iki kere yıkanılmaz" Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: "Defalarca uyardık dinlemediler. Bundan sonra kendileri düşünsün"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Aynı suda iki kere ...
Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu
YEREL HABERLER Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu
Mamografi çekildiler, altın kazandılar.
YEREL HABERLER Mamografi çekildiler, altın kazandılar.
Uzungöl rengarenk Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl dört mevsim ayrı bir güzel Havadan çekilen görüntülerde farklı renkleri bir arada barındıran Uzungöl, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Uzungöl rengarenk Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ...
Sağıroğlu: "Bu MHK ve bu tarz hakemlerle bu lig tamamlanamaz" Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Sörloth yapılan penaltı görülmesine rağmen verilmemiştir"
YEREL HABERLER Sağıroğlu: "Bu MHK ve bu tarz hakemlerle bu lig ...
Ünal Karaman: "Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. ...
Suat Arıcan: "Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık"
YEREL HABERLER Suat Arıcan: "Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık"
Trabzonspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe maçının ardından
Trabzonspor - Göztepe: 0-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe: 0-1
Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Trabzonspor - Göztepe maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe maçından notlar
Diyetisyen adayları beyaz önlük giydiler
YEREL HABERLER Diyetisyen adayları beyaz önlük giydiler
TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev ...
Dev kaya evin üzerine düştü
YEREL HABERLER Dev kaya evin üzerine düştü
Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası mahsur kalan şahıslar kurtarıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası ...
Trabzon'daki şiddetli yağışın ardından iş yerlerindeki ve sokaklardaki temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'daki şiddetli yağışın ardından iş ...
Uzungöl yolundaki heyelan havadan görüntülendi Havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Uzungöl yolundaki heyelan havadan ...
Hekimoğlu Trabzon'dan Şanlıurfaspor'a alkışlanan teklif
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon'dan Şanlıurfaspor'a alkışlanan ...
Trabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandı
YEREL HABERLER Trabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları ...
Trabzon'da şiddetli yağış Şehir merkezinde bazı dükkanları su bastı, vatandaşlar evlerine iş makineleri ile ulaştı
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli yağış Şehir merkezinde bazı ...
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Uzungöl yolunda heyelan
YEREL HABERLER Uzungöl yolunda heyelan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X