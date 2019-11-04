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Trabzonspor’da yeni marş heyecanı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: "Şehrin bütün ...

İHA

Trabzon Ortahisar İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini belirterek, BordoMavili renklere gönül veren herkesi 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na davet ederek coşkuya ve heyecana ortak olunmasını istedi.

Trabzon Ortahisar İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini belirterek, BordoMavili renklere gönül veren herkesi 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na davet ederek coşkuya ve heyecana ortak olunmasını istedi.
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor ortaklaşa 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' düzenliyor. 25 Kasım16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi'nin Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılacak başvurulardaki eserler 13 kişiden oluşan profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek.
BordoMavili kulüple ortaklaşa düzenleyecekleri, 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' ile ilgili olarak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Genç, Trabzonspor’un şehrin ve bütün Trabzonsporluların ortak değeri, marka değeri olduğunu belirterek, "Geçen yıl başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte güzel futbol ve şehrimizin gençlerinin ortaya çıkardığı performans bizi çok heyecanlandırdı. Güzel bir takımla çok karakterli Trabzonspor aşığı teknik direktörümüzle, işe bütün emeğini koyan başkanımız ve yöneticilerimizle bütün şehir dinamiklerinin de bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktelik ve sinerji var. İnşallah bunun başarıya ulaşacağından hiç bir kuşkumuz yok. O sene, bu senedir diyerek kararlı ve emin adımlarla yola devam ediyoruz" dedi.

"Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istiyoruz"
Genç, Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü, "Ortahisar Belediyesi olarak Trabzonsporumuza her zamanki gibi bütün gücümüzle destekte bulunmak, bir taraftan da Trabzonspor sevgisini bugünüyle beraber gelecek nesillere de devretmek amacıyla bir karar verdik. Trabzonspor'a bir beste yarışması düzenledik. Bunu önemsiyoruz. Çünkü kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisinin geleceğe devredilmesi bizim için önemli. Bu manada kulübümüzle birlikte iş birliği yaptık. Onlar da sağ olsunlar bu fikre ortak oldular. Bunu bir proje dahilinde geliştirdik. İnşallah bu proje dahilinde 25 Kasım16 Aralık 2019 tarihleri arasında müracaatlarımızı alacağız. Bu müracaatlar neticesinde profesyonel bir jüri tarafından TRT'nin de desteğiyle 16 Ocak tarihinde beste yarışmamız neticeye ulaşacak. Ödüllü yarışmamıza Trabzonspor'a gönül verenleri davet ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma olacak" ifadelerini kullandı.

"Jüri zorlanacak"
Yarışmadan çok güzel bir eser ortaya çıkacağından hiç bir kuşkusunun olmadığını dile getiren Genç, "Dereceye giren eserlerin seçimde zorlanacağız gibi görünüyor. Jürimiz bu konuda çok zorluk yaşayacak. Çünkü daha projelendirme aşamasındayken, niyetimizi kamuoyu ile paylaştığımızda arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre müthiş bir talep ve ilgi oluştu. Ülke dışından katılanlar da olacak. Bu yarışmada ortaya çıkacak ilk 6 eserin telif haklarını biz Trabzonspor'a devredeceğiz" diye konuştu.

Birinciye 30 bin TL
25 Kasım16 Aralık tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor'un ortaklaşa düzenleyeceği 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda birinciye 30 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye de 8 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada 4, 5 ve 6. olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin TL verilecek.

TRABZON

04 Kasım 2019 Pazartesi

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