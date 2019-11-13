TTSO'dan Özel İmperial Hastanesi'ne ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’un Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi merkezleri arasında yer aldığını belirterek, “Şehrimizdeki doktorlarımız ve sağlık altyapımız gerçekten çok iyi. Sağlık turizmini geliştirmek adına ilgili kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İmperial Hastanesi’ni ziyaret etti. İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Dr. Ömer Fatih Çelik ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam ile görüşen Başkan Hacısalihoğlu, şehrimizdeki sağlık turizmi çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hacısalihoğlu, turizmin çeşitlendirilmesi adına sağlık turizmine özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Trabzon, doktorları ve sağlık altyapısı gerçekten çok iyi bir kent. Türkiye’nin birçok yerinde yapılamayan operasyonlar Trabzon’da gerçekleştirilebiliyor. Kamu ve özel hastanelerimiz kendilerini geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Biz de sağlık turizminin gelişmesi için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Birçok uluslararası fuarda Avrupa ülkelerinin sağlık turizmi tanıtımı yaptığına çok kez şahit olduk. Bu anlamda özellikle Körfez ülkeleri ve Gürcistan olmak üzere çevre ülkelerdeki potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz. Fuarlarda sağlık kuruluşlarımızın tanıtımı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ise Batum ve Tiflis’te irtibat bürosu açtıklarını vurgulayarak, “Sağlık turizmini biz de şehrimizin geleceği açısından çok önemli görüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Çeşitli uluslararası fuarlara da katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Bu konuda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın her zaman yanımızda olmasından da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam ziyaretinin anısına Başkan Hacısalihoğlu’na plaket takdim etti. Çelebi ayrıca Hacısalihoğlu’na hastane binasını gezdirerek yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TRABZON 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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