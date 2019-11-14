En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon’da

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları ara tatilde Forum Trabzon’da minik hayranlarını bekliyor. İbi ve Tosi’nin katılacağı renkli sahne şovuna tüm minikler davet edildi.

Çocukların severek izlediği çizgi film İbi ve Tosi, 1819 ve 20 Kasım tarihlerinde her gün 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde üç farklı seansta gerçekleşecek etkinlikler ile Forum Trabzon’da küçük hayranlarıyla buluşacak.

Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ve Tosi gösterisi; özel dekoru ve sahne şovlarıyla 1820 Kasım tarihleri arasında Forum Trabzon’da minik izleyiciler ile bir araya gelecek.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar “İbi ile Tosi” ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak.

TRABZON 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

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