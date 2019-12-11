Trabzonspor, Basel´e gitti

-Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı karşılaşma için Basel´e gitti.
Trabzon´daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 10.30´da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İsviçre´nin Basel şehrine hareket etti.
Trabzonspor´un Basel maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Serkan, Abdurrahim, Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan, Kerem, Behlül, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Muhammet ve Ekuban olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Abdülkadir Ömür´ün yanı sıra, Sörloth, Sturridge, Nwakaeme, Novak, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet ve Mikel kadroya dahil edilmedi.
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Hüseyin Türkmen, bugün 17.30´da St.Jakob-Park Stadyumu´nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, basın toplantısının ardından 18.00´de yine St.Jakob-Park Stadyumu´nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, yarın 20.55´te ise deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"ErceSerkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet."
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
CEZALI: YokGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri
Detaylar
TRABZON
11 Aralık 2019 Çarşamba
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