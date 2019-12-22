Muhtarı sokak ortasında öldürdüler

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen olayda, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Araklı Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı’nda 19:43’te meydana gelen olayda, 5 kurşunun hedefi olan Beyler Bal (61) öldürüldü. Gümüşhane Merkez’e bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı olan ve Araklı’da ikamet ettiği öğrenilen Beyler Bal, yediği kurşunların ardından olay yerinde hayatını kaybetti.



Pusu şüphesi

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Beyler Bal’ın telefonla konuşarak bir kahvehaneden çıktığı, aracına doğru ilerlerken yan taraftan çıkan şahsın Bal’ın kafasına ateş ettiği ve daha sonra yere düşen Bal’a 4 el daha ateş ettiğini tespit etti. Polis ekipleri, öldürülen Bal’ın telefonla aranarak dışarı çıkarılmış ve pusuya düşürülmüş olma ihtimalini de hesaba katarak maktulün telefonunu son görüştüğü kişiyi tespit etmek için incelemeye aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Ekipleri’nin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bal’ın kalbine 3, kafasına 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Bal’ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bal’ın vurulduktan sonra çalan cep telefonu yürekleri dağladı. Defalarca çalan cep telefonuna kimse cevap veremedi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken büyük şok yaşadı.



Geçmişte husumet yaşanmış

Bal’ın 2017 yılından kalma kan davasına kurban gittiği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde ve Bal’ın evinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 31 Mayıs 2017 yılında yaşanan olayda, piyanistlik yapan Volkan Bal (32), tartıştığı akrabası Yunus Bal (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından tutuklanan Yunus Bal, yargılandığı Trabzon 1. Ağız Ceza Mahkemesi’nde 10 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı.



Sarp Sınır Kapısı tutuldu

Emniyet güçleri, olayın kan davasından kaynaklandığı şüphesi üzerinde durarak Volkan Bal’ın kardeşi olan O.B.yi yakalama çalışması başlattı. Aranması bulunan ve firari olduğu öğrenilen O.B.nin her yerde aramaya başlayan polis ekipleri, şüphelinin Batum’a kaçma ihtimaline karşı Sarp Sınır Kapısı’nı ve Borçka bağlantılarını kesti. Şüphelinin sahte kimlik kullanabileceği ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, şahsın eşkalini tüm birimlere gönderdi.

TRABZON 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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