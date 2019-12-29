AK Parti Ortahisar İlçe toplantısı yapıldı

AK Parti Ortahisar’da 2019 yılının son toplantısı İlçe Başkanı Temel Altunbaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Ortahisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte belediye meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıya, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.

İlçe Başkanı Temel Altunbaş, toplantıda bir takım değerlendirmelerde bulundu. Geçmişten beri AK Parti çatısı altında çok güzel programlar gerçekleştirdiklerine değinen Altunbaş; “Geçmişteki tempomuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrin problemlerini takip edip sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi, şehrin ihtiyaçları var; bunları takip etmek zorundayız” dedi.

Başkan Altunbaş, AK Parti’nin üzerine sürekli oyun oynandığına dikkat çekerek; “Partimiz, 18 yıldır vatandaş nezdinde Türkiye’nin en çok destek gören siyasi hareketidir. Girdiği her seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkan partimiz, içerden ve dışarıdan yapılmaya çalışılan tüm müdahalelere rağmen tüm gücüyle 2023’e doğru yürümektedir. Savunma sanayisindeki başarılarımızın ardından, yerli otomobilimiz TOGG’u da tanıtarak bir üst lig hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Partimiz, ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşırken, bizi paçamızdan tutup aşağıya çekmek isteyenlere fırsat vermeceğiz. Onlar bölmeye çalıştıkça biz birleşeceğiz” diye konuştu.

İl Başkanı Haydar Revi ise konuşmasında insanların kendilerine karşı büyük bir teveccühü olduğunu söyleyerek, “Vatandaşımız bize büyük bir destek veriyor. İnsanların bize karşı büyük bir teveccühleri var. Bu da bizim için bir yük. Bu yükü en iyi şekilde taşımak bizim için büyük sorumluluk. Trabzon’da her 3 kişiden 2’sinin oyunu alıyoruz. Bu desteğe layıkıyla karşılık vermek için gayretimizi ve samimiyetimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TRABZON 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:06

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