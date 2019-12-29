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Pistten çıkan uçak, kaderine terk edildi

DHA

TRABZON Havalimanı'na geçen yıl iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, konulduğu pazar yerinde kaderine terk edildi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. İlçe sakinleri ise akıbeti merak konusu olan yolcu uçağıyla ilgili projenin hazırlanarak hayata geçirilmesini istiyor.

TRABZON Havalimanı'na geçen yıl iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, konulduğu pazar yerinde kaderine terk edildi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. İlçe sakinleri ise akıbeti merak konusu olan yolcu uçağıyla ilgili projenin hazırlanarak hayata geçirilmesini istiyor.
Trabzon'da 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere özel olarak hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürüldü. Pazar yerine konulan 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, planlanan proje hayata geçirilmeyince kaderine terk edildi. İlçe sakinleri, pazar alanında hafriyat ve çöpler arasında çürüyen uçakla ilgili hazırlanacak projenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.
'BAŞIMIZA DERT OLDU'
Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, başlarına dert olduğunu belirttiği uçak için birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. Bıyık, "Belediye olarak şu an uçağı değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Güvenlik gerekçesiyle gövdesinde önlemler aldığımız uçak, hurdaya dönmüş durumda. Yaptığımız çalışmalarla, uçağın 1,5 milyon TL'ye yakın bir masrafı çıktı. Yomra Belediyesi olarak açıkçası bu parayı uçağa harcamayı düşünmüyoruz. Başka fikirleri de büyükşehir belediyesiyle paylaştık. Uçak orda duruyor, bizim de başımıza dert oldu" dedi.
'MİLLET BAHÇESİNE ÇOK YAKIŞIR'
İlçe esnafından Hasan Cemil Murat, uçağın kütüphaneye dönüştürülmesini istediklerini söyleyerek, "Bu Yomra´nın malı. Belediyenin değişmesi bir şeyi değiştirmez. Çok güzel bir kütüphane, millet bahçesine yakışır kafeterya türü bir şey yapılabilir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR
İlçe sakinlerinden Sinan Özcan ise, uçağa ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biraz askıya alınmış gibi olabilir ama bence yeni nesil gençleri telefonlardan kurtarmak için kütüphane olarak kullanılabilir. Sergi alanı olarak da kullanılabilir. Yomra´nın gençleri için bir eğlence alanı da oluşturulabilir. Uçağın bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını, hayata geçirilmesini istiyoruz. Şu anda görüntü kirliliğinden başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
İlçede yaşayan Ahmet Akpınar, millet bahçesi projenin hayata geçirilmesini istediklerini anlatarak, "Uçağı buraya bir önceki başkanımız getirmişti. Değişik düşüncelerle gelmişti. Millet bahçesiyle birlikte içerisinde kütüphane ya da restoran türü şeyler yapılma amaçlıydı. Şu an ne düşünülüyor bilmiyorum, ama benim düşüncem, millet bahçesiyle birlikte güzel bir restoran, kütüphane veya gençlerin hep beraber oturup sohbet edebileceği bir yer olmalı" şeklinde konuştu.
'YA YAPILSIN, YA DA KALDIRILSIN'
Erkan Kalyon ise, "Uçak bir pazar alanı gibi olmalı, ama bence kaldırsalar daha güzel olur. Şu an çok kirli bir görüntü var. Yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa kaldırılsın" ifadelerinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen yıl 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın 'Millet Kıraathanesi' dönüştürülmesi planlandı. Uçak yüklendiği TIR'la Yomra ilçesine getirildi.

TRABZON

29 Aralık 2019 Pazar

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Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu Trabzon’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında havalimanına inişi sırasında pistten çıkan yolcu uçağı, tırlarla taşındığı Yomra ilçesinde akıbetini bekliyor Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: “Restoran yapmak için çok çeşitli taleplerle gelenler oldu ancak uçağın halini görünce vazgeçtiler” “Uçağı hiçbir şekilde değerlendiremezsek dalgıçların kullanımı için denize batıracağız"
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